التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة استهدفت جنوب السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، نقلا عن بيان للتحالف أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية.

​وكان التحالف قد أعلن أمس، إصابة 10 مدنيين في مطار الملك عبد الله، نتيجة هجوم شنه الحوثيون بطائرة مسيرة مفخخة على المطار.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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