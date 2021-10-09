الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين في باب العامود بالقدس... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن عددا من الشبان الفلسطينيين تجمعوا في باب العامود واشتبكوا مع قوات الشرطة الإسرائيلية ورشقوها بالحجارة.

وأضافت الصحيفة أن 4 فلسطينيين تم اعتقالهم بتهمة الإخلال بالنظام العام، زاعمة أن أحدهم هاجم ضابط شرطة وتم القبض عليه بعد محاولته الفرار في نهاية مطاردة قصيرة.

في سياق متصل بثت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يوثق اعتقال الشرطة أحد الفلسطينيين بشكل عنيف في باب العامود.

وتزايدت التوترات في مدينة القدس الشرقية خلال الأيام الأخيرة الماضية، في أعقاب قرار أصدرته محكمة إسرائيلية يسمح للمستوطنين بالصلاة الصامتة في المسجد الأقصى.