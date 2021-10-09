مصر تعلن موعد ذروة الموجة الرابعة لكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وتوقع حسني في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يذاع على "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، وتابعته صحيفة المصري اليوم، الوصول لذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في بلاده خلال الأسبوع المقبل، ومن الممكن استمرارها لفترة معينة، وبعدها حدوث انخفاض في أعداد الإصابات.

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وذكر حسام حسني أن الموجة الرابعة لم تشهد تغيرات جوهرية في مصر عن الموجات السابقة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك بعض التغيرات الثانوية، أهمها استمرار ارتفاع درجة الحرارة لفترة طويلة، مع الشعور بالصداع المستمر، لافتا إلى أن هناك أدوية أضيفت للبرتوكول العلاجي لكورونا، وليس هناك أي مشكلة في الأدوية، حتى الآن.

وتوقع حسام حسني زيادة أعداد الإصابات بالفيروس.

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، اليوم السبت، وصل إلى 799 إصابة، و39 وفاة، وتعافي 422 شخصا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 309934، في وقت ارتفع فيه إجمالي الوفيات إلى 17584 وإجمالي المتعافين من الفيروس 261612 من الفيروس.

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