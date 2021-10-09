مصر تبعث برسالة لمواطنيها في قطر

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة الشرق، اليوم السبت، عن خالد فتحى الديهي، الملحق العمالي في السفارة المصرية في الدوحة، حثه الرعايا المصريين المخالفين لقانون الإقامة الاستفادة من مهلة تصحيح الأوضاع.

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وأفادت الصحيفة بأن وزارة الداخلية القطرية أعلنت عن ضرورة تصحيح أوضاع المخالفين للإقامة، عبر تقديم طلب التصالح إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أحد مراكز الخدمية المتوفرة في كثير من البلدات القطرية، من أجل النظر فى الإعفاء من مبلغ التصالح أو التخفيض.

وشدد الدبلوماسي المصري على الوافد مراجعة الإدارة القطرية، بهدف الاستفادة من تصحيح الأوضاع غير القانونية، للحيلولة دون تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالف المصري فى حالة عدم تصحيح أوضاعه.

ويشار إلى أن وزارة الداخلية القطرية أعلنت عن تحديد فترة زمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين للقانون الخاص بتنظيم دخولهم وخروجهم وإقاماتهم، والتي ستبدأ من غدا، الأحد، الموافق 10 أكتوبر/تشرين الأول، حتى نهاية العام الجاري.

وأشارت الوزارة القطرية إلى أن الفئات المخالفة المستفيدة من تصحيح أوضاعها غير القانونية، خاصة بالوافدين المخالفين للإقامة ولسمات العمل وللزيارات العائلية.

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