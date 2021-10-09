مقاتلات "إف 16" عراقية توجه ضربة نارية جنوبي قضاء خانقين... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأكت صفحة خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم السبت أنه:

"بإشراف قيادة العمليات المشتركة، وجهت طائرات "إف 16" العراقية ضربة جوية استهدفت خلالها وكرا بداخله عدد من عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الثلاب جنوبي قضاء خانقين، وأسفرت عن تدمير الوكر وقتل من داخله".

​وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، صرحت في 19 أيلول الفائت إنها "ثأرت للشهداء خلال عملية أمنية نفذتها في محافظة ديالى تمكنت خلالها من ضبط إرهابي واكتشاف أوكار للإرهابيين فيها أسلحة وذخائر خاصة بهم".

ذكرت ذلك شبكة "السومرية نيوز"، في خبر عن العملية الأمنية، مشيرة إلى أن خلية الإعلام الأمني، أعلنت، اليوم الأحد، أنها نفذت عملية أمنية بمنطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى.

ولفتت الشبكة إلى قول خلية الإعلام الأمني أن العملية الأمنية تم تنفيذها "ثأرا للشهداء الأبطال".

وأضافت خلية الإعلام الأمني: "تم تنفيذ العملية وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة"، مشيرة إلى أن تشكيلات الفرقة الأولى بقيادة عمليات ديالى نفذت عملية أمنية بمنطقة حاوي العظيم، لمطاردة بقايا عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وذكرت أنه القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين كما تمكنت من ضبط أسلحة وذخائر داخل أوكار خاصة بهم