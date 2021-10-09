وزير الطاقة اللبناني عن انقطاع الكهرباء: الوضع ليس أسوأ مما سبق

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير اللبناني في تصريحات لموقع "سي إن إن بالعربية"، إن: "الوضع اليوم ليس أسوأ من الوضع سابقا".

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وأضاف: "نحن نعتمد على الفيول العراقي، حوالي 83 ألف طن بالشهر، وقد تتأثر الكمية المتوفرة لدينا بين وصول باخرة وأخرى وهذا ما حصل."

وأوضح أنه عندما تصل شحنة منتظرة يوم الاثنين المقبل، ستعود عملية تغذية الشبكة الكهربائية بواقع أربع ساعات.

واعتبر الوزير اللبناني أن التقارير التي تتحدث عن انفصال شبكة الكهرباء بأنها: "هي مزايدات مبالغ فيها... وهي جهود ليست بناءة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول حكومي في لبنان، إن بلاده ليس لديها كهرباء مولدة مركزيا، بعد أن أدى نقص الوقود إلى إغلاق أكبر محطتين لتوليدها.

وحسب تصريحات لـ"رويترز" قال المسؤول إن "شبكة الكهرباء اللبنانية توقفت تماما عن العمل ظهر اليوم ومن غير المرجح أن تعمل حتى يوم الإثنين المقبل أو لعدة أيام".

وأكدت شركة الكهرباء الحكومية في بيان توقف محطة توليد الكهرباء الحرارية في الزهراني.

وأضاف البيان أن إغلاق المحطتين "أثر بشكل مباشر على استقرار شبكة الكهرباء وأدى لانقطاعها الكامل مع عدم وجود إمكانية لاستئناف العمل في غضون ذلك".

ويعتمد الكثير من اللبنانيين عادة على المولدات الخاصة التي تعمل بالديزل، على الرغم من نقص المعروض.

وأصيب لبنان بالشلل جراء أزمة اقتصادية تفاقمت مع نضوب إمدادات الوقود المستورد، وقد تراجعت العملة اللبنانية بنسبة 90% منذ عام 2019.

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