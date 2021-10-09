شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يستنكر ارتفاع وتيرة اعتداءات الدوريات البحرية الإريترية ضد صياديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر مجلس الوزراء اليمنى، برئاسة الدكتور معين عبد الملك اعتداءات الدوريات البحرية الاريترية على الصيادين التقليديين اليمنيين، وارتفاع وتيرة الاعتداءات في الاونة الأخيرة.

وأكد المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصيادين اليمنيين وقواربهم وضمان حقهم في ممارسة نشاط الصيد الذي كفله لهم حكم التحكيم الدولي بين اليمن وأرتيريا ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في عام 1995.

وطالب المجلس - بحسب وكالة الأنباء اليمنية - بإيجاد حل نهائي لهذه القضية؛ يضمن عدم تكرار تلك الاعتداءات الإريترية في المستقبل، وكلف وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك بمتابعة الموضوع مع الجانب الاريتري.

يذكرأن، وجه رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، اللجنة الأمنية في مدينة عدن، بالعمل على وضع حد سريع للأحداث التي تشهدها مديرية كريتر، والتي نجم عنها سقوط قتلى وجرحى.