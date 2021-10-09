شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد الحرص على استقرار الفترة الانتقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، حرصه على استقرار الفترة الانتقالية وضمان نجاحها وصولا لمرحلة التحول الديمقراطي.

والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، مع وفد الإدارة الأهلية بولاية جنوب دارفور برئاسة الناظر التوم الهادى دبكة، حيث تطرق اللقاء للأوضاع التى يمر بها السودان حاليا والجهود الجارية لمعالجتها.

ونقل مجلس السيادة الانتقالي، فى بيان، عن دبكة قوله إن اللقاء تطرق للأوضاع فى شرق السودان وتداعياتها على مجمل الأوضاع فى السودان، لافتا إلى أن ثورة ديسمبر جاءت لتحقيق شعارات الحرية والسلام والعدالة وتحسين مستوى وعيشة المواطنين.

وأضاف أن الأوضاع المعيشية أضحت لا تطاق، الأمر الذى يتطلب من مجلسى السيادة والوزراء إيجاد معالجات عاجلة تسهم فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، لافتا إلى أن رئيس مجلس السيادة أطلع الوفد على الجهود التى تبذلها الدولة من أجل معالجة قضية شرق السودان.