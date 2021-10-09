شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراط «الجرعتين» لاستخدام وسائل النقل والجولات الرقابية بمؤتمر الصحة.. غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، عن تفاصيل المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا ليوم غدٍ الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً. ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ويناقش ما يلي: • الأوضاع العالمية • المؤشرات الوبائية • مستجدات اللقاح • أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرا • أبرز الإحصائيات الصحية كما يتحدث صالح إبراهيم الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل ويناقش ما يلي: – اشتراط الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا لاستخدام وسائل للنقل العام – أبرز البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة – الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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