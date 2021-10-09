شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترض ودمرت مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية. وندد تحالف دعم الشرعية، باستمرار محاولات الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.