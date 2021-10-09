شرطة الرس تعلن ضبط «منتحل صفة رجل مرور» ومصور المقطع (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة محافظة الرس بمنطقة القصيم، من تحديد هوية الشابين الذين ظهرا في مقطع فيديو ينتحل أحدهم صفة رجل مرور. وقالت شرطة “الرس” في بيان لها، أنها تمكنت من رصد مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر، ظهر أحدهما منتحلًا صفة رجل مرور، وقيام الآخر بنشر ذلك وتوثيقه بمواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح متحدث شرطة القصيم، أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهما لفرع النيابة العامة.

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