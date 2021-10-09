شكرا لقرائتكم خبر عن الرسام فهد الربيق: خادم الحرمين اشترى مني لوحة بمبلغ لم أكن أتخيله والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الرسام التشكيلي فهد الربيق، عن بيعه لوحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض قبل نحو 45 عامًا.
وقال “الربيق”، في لقاء مع قناة السعودية، مساء اليوم السبت، إن أكبر فنان في ذلك الوقت كان يبيع لوحته مقابل 3 – 4 آلاف ريال، لكنه أخبر الملك سلمان – وكان وقتها أميرا لمنطقة الرياض- أنه لم يكن ينوي بيعها، لكن قيمتها 15 ألف ريال.
وتابع، أن الملك اشتراها بهذا المبلغ، الذي كان يمكنه وقتها شراء أكبر قطعتي أرض في أحياء شمال العاصمة الرياض.
ولم يتطرق فهد الربيق لتفاصيل اللوحة، إلا أن قناة “العربية” ذكرت أنه رسم صورة متخيلة للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود يحمل فيها “راية التوحيد” ويلوح بها فخراً بفتح الرياض وعلى جانبيه قصر سلوى في الدرعية وقصر الحكم في الرياض.
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