جهاز لوحي من "جوجل" ينافس "أبل" بـ"نظام أندرويد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قررت شركة ”غوغل“ الأمريكية العملاقة الدخول على خطة منافسة شرسة مع شركة ”أبل“ في مجال تصنيع الأجهزة اللوحية الذكية فائقة القدرات والمواصفات.



وكشف موقع giga.de الألماني المختص في تكنولوجيا المعلومات، أن شركة غوغل ستفاجئ الجميع في غضون أشهر قليلة بجهاز لوحي غير متوقع هو Pixel 6.

وبحسب الموقع الألماني، فإنه جنبًا إلى جنب الهواتف المحمولة الجديدة من فئة Pixel المصنعة من قبل غوغل، من المنتظر طرح جهاز لوحي يعمل بنظام Android 12، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية طموحة من قبل الشركة، تستهدف توحيد نظم التشغيل في الهواتف والأجهزة اللوحية.