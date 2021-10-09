"أنصار الله": الحصار الأمريكي الخانق على الشعب اليمني جريمة مستمرة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل حساب قناة "المسيرة" على "تويتر"، اليوم السبت، عن المشاط قوله إن: "تحالف العدوان بقيادة أمريكا، حرص أن يجعل من المجتمع اليمني بكل فئاته ومكوناته ومناطقه وفي كل مناسباته هدفا لصواريخه وأسلحته الأمريكية".

​واتهم المشاط "تحالف العدوان بقيادة أمريكا بارتكاب جرائم إبادة جماعية وقتل أكبر قدر ممكن من الرجال والنساء والأطفال".

​وأضافرئيس المجلس السياسي الأعلى أن: "العدوان الأمريكي السعودي يستهدف كل أبناء الشعب اليمني دون تفريق وارتكب بحقهم أبشع المجازر في بيوتهم وفي أعراسهم وفي الأسواق والمساجد والمستشفيات".

وقال المشاط إن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية شن 6 غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

واتهم طيران التحالف بشن كذلك 12 غارة على مديرية العبدية، في محافظة مأرب، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه شن 13 غارة على مديرية الجوبة بمأرب.

​وتستمر منذ 2015 مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عربي بقيادة السعودية وجماعة أنصار الله، حيث تسعى الحكومة اليمنية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون، من بينها العاصمة صنعاء.

وأدت المعارك لمقتل وجرح آلاف المدنيين واحتياج الملايين لمساعدات إنسانية عاجلة بحسب الأمم المتحدة. وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

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