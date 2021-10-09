إعلام: تطعيم أطفال مصر بلقاح كورونا نهاية العام الجاري

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل الموقع الإلكتروني سكاي نيوز، مساء اليوم السبت، عن مصادر في اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر، أن بلادهم اعتمدت نوعين من اللقاحات لتطعيم الأطفال من سن 3 سنوات، هما "سينوفاك وفايزر".

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وأوضحت المصادر أن خطة وزارة الصحة المصرية لتطعيم الأطفال، ستبدأ بالشريحة العمرية الأكبر 12- 18 عاما، مرجحة بدء حملات تطعيم طلبة الثانوية العامة قبل نهاية العام الجاري، شريطة توافر مخزون كاف من اللقاحات، وذلك كله بعد الانتهاء من تطعيم موظفي الحكومة، المحدد له نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكانت وسائل إعلام محلية قد كشفت أن الحكومة المصرية تدرس إمكانية حصول الأطفال من سن 12- 16 عاما على لقاح كورونا.

وتحاول مصر التأكد من الأمان والفاعلية قبل إقرار الموافقة على تلقيح الأطفال، متوقعة ظهور نتائج الدراسات العلمية الخاصة، في النصف الثاني من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث رجحت مصادر في وزارة الصحة المصرية أن يكون التطعيم بأحد اللقاحات الثلاثة، اللقاح المصري الصيني المعروف بـ"سينو فاك" أو فايزر أو اللقاح الصيني "سينو فارم"، وذلك بحسب الدراسات المصرية الأخيرة.

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