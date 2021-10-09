شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه عاجل من «الكهرباء» لجميع المشتركين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت الشركة السعودية للكهرباء، تنبيهًا عاجلًا إلى مشتركيها بضرورة تجاهل الرسائل أو الروابط الوهمية وغير الرسمية، وعدم الانسياق وراء الحسابات الوهمية.
وأكدت الشركة في بيانها عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، للمشتركين على أهمية الحصول على المعلومات الصحيحة من قنواتها الرسمية وعدم الانسياق وراء الحسابات الوهمية والشائعات.
كما دعت الشركة مشتركيها في حال وجود أي ملاحظة على التواصل معها عبر الأرقام 920001100، أو حساب العناية بالمشتركين في تويتر.
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