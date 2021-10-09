شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تربوي.. الشيخ «صالح بن حميد» يضع يده على فم إعلامي حاول مدحه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تربوي، يجمع الشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام المستشار في الديوان الملكي، بالإعلامي ناصر الغامدي.

وفي الفيديو يظهر “الغامدي” يقف بجوار إمام الحرم الشيخ صالح بن حميد، يرحب به ويُثني عليه وعندما حاول مدحه بسبب خطبة الجمعة، أسرع الشيخ صالح بوضع يده على فم “الغامدي” في إشارة إلى أنه لا يحب حديث الثناء أو المديح ، خاصة على عمل يرغب به وجه الله.

وبعد ترحيب الإعلامي بالشيخ صالح ورد الشيخ عليه، قال “الغامدي” :” شكرًا لخطبتك الجميلة”، وهمّ بالاستطراد فما كان من الشيخ الصالح إلا أن أسرع بوضع يده على فم “الغامدي” قائلًا :” لا لا لا”.

وأشاد مغردون برد فعل الشيخ صالح، ونشر الإعلامي عبدالرحمن الشهري الفيديو وعلق عليه بالقول :”شاهد ردة فعل إمام #الحرم_المكي الشيخ صالح بن حميد بعد خطبته #يوم_الجمعة الأسبوع الماضي.. هؤلاء هم العلماء العالمون بشرع الله، أزكى الناس، وأخشاهم لله”.

وتجدر الإشارة إلى أنالشيخ صالح بن حميد، كان قد ألقىخطبة الجمعة منذ أسبوعين بالمسجد الحرام، بشأنتربية الأبناء، وبيّن فيها أن التربية بالقدوة من أعظم وسائل التربية وأنجحها، وشهد موضوع الخطبة تفاعلاً واسعاً من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.