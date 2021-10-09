شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاصيل ريجيم الموز والحليب والليمون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

لخسارة الوزن الزائد يلجأ الكثيرون إلى أنظمة غذائية متعددة لكي يستعيدوا رشاقتهم، وهناك عدة أنواع من الريجيم تنسف الدهون وتعود بالجسم إلى شكله المثالي. ومنها ريجيم الموز والحليب والليمون.



يتميز ريجيم الموز والحليب والليمون بمذاقه اللذيذ وبفوائده الكثيرة، ولكن قبل أن تبدأ ننصحك دائماً بمراجعة طبيبك للتأكد من ملائمته لك. في البداية قد تشعر بضعف الطاقة والقدرة على التحكم، وذلك لأن هذا الريجيم يفتقر إلى المعادن مثل الحديد والزنك والنحاس وبعض الفيتامينات المهمة للجسم.

وقبل التعرّف على تفاصيل ريجيم الموز والحليب والليمون، إليك أهم فوائد هذه المكونات.

فوائد الموز لخسارة الوزن

للموز قدرة عالية على منع امتصاص أنواع معينة من الكربوهيدرات التي تسهم بشكل كبير في زيادة الوزن، كما تحتوي على النشاء المقاوم والبوتاسيوم وكمية كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان التي تسهم بالتخلص من الفضلات وهضم الطعام بشكل أسرع. كما يقوم الموز بتحسين عملية التمثيل الغذائي وتنشيط الأيض وحرق الدهون والسعرات الحرارية، وكبح الشهية وتقليل الرغبة في تناول الطعام لوقت اطول.

كما أنه مصدر جيد للألياف ويحتوي على البوتاسيوم. ويساعد الموز على تقليل الانتفاخ والغازات المصاحبة للإمساك، وتنظيم مستويات السوائل في الجسم.

فوائد الليمون لخسارة الوزن

يعتبر الليمون قليل السعرات الحرارية، ومن أغنى الحمضيات بالفيتامينات، كفيتامين سي C وفيتامين ب6 B6 وفيتامين أ A وفيتامين ي E، ويحتوي على حمض الفلافونويد المهم في تخليص الجسم من السموم، وعلى مواد أخرى مضادّة للأكسدة، وألياف البكتين التي تساعد على توفير الإحساس بالشبع لفترة طويلة، والكثير من المعادن الغذائية.

فوائد الحليب لخسارة الوزن

يتمتع الحليب بالعديد من الخصائص الغذائية المهمة لإنقاص الوزن، وأهم هذه الخصائص هي غناه بالبروتينات، إذ تحتاج وقتًا أطول وطاقة أعلى لإتمام هضمها فتوفر إحساسًا بالشبع والامتلاء يدوم فترة طويلة، مما يساعد في التحكم بكميات الطعام المتناولة على مدار اليوم وخسارة الدهون بكفاءة عالية.

تفاصيل ريجيم الموز والحليب والليمون

من المهم جداً اتباع هذا البرنامج لمدة لا تزيد على 4 أيام مع الحرص على تطبيقه بدقة. فهذا يساعد على إنقاص ما لا يقل عن 4 كيلوغرامات. ويشمل البرنامج 3 وجبات أساسية ووجبتين خفيفتين.

وجبة الفطور: فور الاستيقاظ من النوم يجب شرب كوب من الماء الدافئ مع بضع نقاط من عصير الليمون. يتم بعد هذا الانتظار لمدة 30 دقيقة ثم تناول حبتين من الموز مع كوب من الحليب الخالي من السكر والاضافات المحلية.

وجبة خفيفة: حبتان متوسطتا الحجم من الخيار أو قطعتان كبيرتان من البطيخ او من الشمام او من اي نوع خضار او فاكهة غني بالماء.

وجبة الغداء: حبتان متوسطتا الحجم وناضجتان من الموز، كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم من دون سكر ومن دون اي اضافات صناعية.

وجبة خفيفة: كوب من الحليب خفيف الدسم من دون سكر.

وجبة العشاء: كوب من مخفوق يحتوي على الفواكه مع الموز واللبن الزبادي وبضع نقاط من عصير الليمون. ويمكن أن تضاف اليه ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي للحصول على نكهة مميزة.