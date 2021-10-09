المرزوقي يدعو التونسيين للتظاهر الأحد المقبل لعزل قيس سعيد على غرار بوتفليقة

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر المرزوقي بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، مساء أمس الجمعة، موضحا أنه لا يرغب في تكرار السيناريو المصري، بدعوى أنه "سيكرس الحكم الديكتاتوري" في البلاد لعقدين، على الأقل.

وأوضح المرزوقي أن الرئيس التونس قيس سعيد، يتحدث عن محاولات اغتيال وهمية، لافتا إلى أن تونس اليوم في خطر، مشيرا إلى أن بلاده أمام طريقين، إما مواصلة الانقلاب ودعمه من الأطراف الخارجية، موضحا أن هذا الطريق سيؤدي لانهيار الاقتصاد والفوضى، مشيرا إلى أن الطريق الآخر سيفرضه المواطنون وستواصل تونس بفضله تقدمها نحو دولة الاستقرار والديمقراطية والازدهار.

وأكد الرئيس التونسي السابق أنه لا توجد خيارات أخرى سوى عودة البرلمان في بلاده، وتنحي رئيسه راشد الغنوشي، واستقالة الرئيس الحالي قيس سعيد، أو إقالته على طريقة الرئيس الجزائري الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة.

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