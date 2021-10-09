قيس سعيد: هناك أطراف تتآمر على البلاد لتصفية حسابات معي

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. أكد سعيد، لدى استقباله رضا غرسلاوي، وزير الداخلية المكلف، أن هناك من يتآمرون على تونس، من أجل تصفية حسابات مع رئيس الدولة نفسه، مؤكدا أنه ليس لديه معهم أي حسابات ولا يعيرهم أي أهمية.

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واتهم الرئيس التونسي أطراف لم يسمها باللجوء إلى دول أجنبية، بهدف التدخل في شؤون البلاد، مشددا على أن تونس لن تقبل بأن تكون تحت وصاية أي كان، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية سيتم تشكيلها قريبا.

وأن قيس سعيد أن هناك أشخاصا يعتقدون بأنهم أبطال، موضحا أن التاريخ لفظهم، وهم يعملون ضد بلاده في كل محفل يزوروه، بدعوى أن الأمر يتعلق بمسألة شخصية لا بالدولة التونسية نفسها.

وفي سياق متصل، دعا منصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، المواطنين التونسيين إلى التظاهر، الأحد المقبل، من أجل منع تكرار السيناريو المصري.

ونشر المرزوقي على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مساء أمس الجمعة، موضحا أنه لا يرغب في تكرار السيناريو المصري، بدعوى أنه "سيكرس الحكم الديكتاتوري" في البلاد لعقدين، على الأقل.

وأوضح المرزوقي أن الرئيس التونس، قيس سعيد، يتحدث عن محاولات اغتيال وهمية، لافتا إلى أن تونس اليوم في خطر، مشيرا إلى أن بلاده أمام طريقين، إما مواصلة الانقلاب ودعمه من الأطراف الخارجية، موضحا أن هذا الطريق سيؤدي لانهيار الاقتصاد والفوضى، مشيرا إلى أن الطريق الآخر سيفرضه المواطنين وستواصل تونس بفضله تقدمها نحو دولة الاستقرار والديمقراطية والازدهار.

وأكد الرئيس التونسي السابق أنه لا توجد خيارات أخرى سوى عودة البرلمان في بلاده، وتنحي رئيسه راشد الغنوشي، واستقالة الرئيس الحالي، قيس سعيد، أو إقالته على طريقة الرئيس الأسبق، عبدالعزيز بوتفليقة.

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