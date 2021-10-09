شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون اللاجئين" تعلق العمل مؤقتا بطرابلس بسبب تصاعد التوترات بين المهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تعليق العمل بالمركز المجتمعى التابع لها فى طرابلس، نتيجة لتصاعد التوترات بين الحشود المحتجة من المهاجرين المطالبين بالحصول على مساعدات عاجلة وترحليهم من ليبيا.

وقال مدير المكتب الإقليمى للمفوضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيمن غرايبة - فى بيان له أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أنه فى الفترة الأخيرة تصاعدت التوترات بين الحشود المتزايدة من طالبى اللجوء وهم يحتجون أمام المركز المجتمعى النهارى فى طرابلس، مطالبين بإجلائهم من ليبيا وبإعادة توطينهم، الأمر الذى أدى إلى تعليق الخدمات الدورية فى المركز مؤقتا.

وأعرب غرايبة عن القلق المتزايد مما وصفه بالوضع الإنسانى السيئ لطالبى اللجوء واللاجئين فى ليبيا فى أعقاب العملية الأمنية التى استهدفت المناطق التى يعيش فيها طالبو اللجوء والمهاجرون، داعيا لوضع حد لاعتقال طالبى اللجوء فى ليبيا، وللاستئناف العاجل للرحلات الإنسانية.

وأوضح أن تعليق الرحلات الجوية الإنسانية أدى إلى قيام العديد من دول إعادة التوطين بإبلاغ المفوضية بأنه لم يعد بإمكانها تلقى طلبات إضافية لإعادة التوطين من ليبيا لعام 2021، وسيؤدى ذلك إلى خسارة 162 مقعدا من مقاعد الرحلات الخاصة بإعادة التوطين المباشرة من ليبيا.