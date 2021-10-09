شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: حريصون على عدم إراقة الدماء ونسعى لتحقيق آمال شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس التونسي، قيس سعيد، آخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة مع السيدة نجلاء بودن، المكلفة بتشكيل حكومة تونسية جديدة، جاء ذلك خلال استقباله لها، مساء اليوم السبت، بقصر قرطاج الرئاسي، وكان الرئيس التونسي قد أكد أنه يجب تشكيل حكومة تلبي تطلعات وطموحات الشعب التونسي خاصة في هذه الفترة الراهنة الحساسة من عمر البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد أن الدولة حريصة على إنفاذ القانون، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين سيمثلون أمام القضاء وستجرى محاكمة عادلة لهم، وأكد أن هناك بعض الأطراف التي تعمل ضد الدولة، وأشار إلى أن الدولة حريصة على عدم إراقة الدماء ونسعى لتحقيق آمال الشعب، مشيدا خلال لقائه المكلف بتسيير وزارة الداخلية بجهود الأجهزة الأمنية لحفظ النظام والحقوق.

وطالب الرئيس التونسى القضاء بأن يؤدى دوره كاملا في هذه المرحلة التاريخية، مشيرا إلى أنه لا نقبل بأن نكون تحت وصاية أي كان، مؤكدا أن هناك من يطلب من دول أجنبية التدخل في شؤوننا ، وأكد الرئيس التونسى أن الحكومة ستتشكل قريبا جدا، وأنه يسعى لتحقيق أمال الشعب.