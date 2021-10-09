شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الليبى يصل الجزائر فى زيارة رسمية لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، اليوم السبت ، إلى الجزائر فى زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام بدعوة من البرلمان الجزائري. وكان فى استقباله لدى وصوله إلى مطار هوارى بومدين الدولى الجزائرى

وكان فى استقباله لدى وصوله إلى مطار هوارى بومدين الدولى الجزائري، رئيس المجلس الشعبى الوطنى إبراهيم بوغالى ( الغرفة الثانية من البرلمان)، بحسب العربية.

وقد ذكر مجلس النواب الليبى فى بيان، أن رئيس المجلس عقيلة صالح أكد خلال لقاء مع أعضاء الحزب الاتحادى الوطنى على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها فى 24 ديسمبر القادم.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بحث عدة مواضيع متعلقة بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرة عن مجلس النواب، ومستجدات الأوضاع السياسية فى البلاد.