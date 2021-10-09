إسبانيا تهني استعداداتها لنهائي دوري الأمم

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – إفي

أنهى المنتخب الإسباني لكرة القدم اليوم السبت، تدريباته استعداداً لنهائي دوري الأمم الأوروبية غداً الأحد، أمام فرنسا في ملعب سان سيرو بميلانو في غياب فيران توريس بسبب الكدمة القوية التي تعرض لها في قدمه اليمنى خلال مواجهة إيطاليا في نصف النهائي.

وقاد المدير الفني للمنتخب لويس إنريكي المران الذي حظي بمشاركة 22 دولياً والذي شارك به الظهير الأيمن بدرو بورو بضمادة في الفخذ الأيمن بعدما تعرض لكدمة حرمته من استكمال مران الجمعة.

وغاب عن المران فيران توريس الذي مازال يتدرب منفرداً ورغم ذلك يأمل في أن يتمكن من المشاركة في النهائي.