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الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي استهداف مطار الملك عبدالله في جازان

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - أعربت دولة الكويت اليوم عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي بتهديد أمن المملكة عبر استهداف مطار الملك عبدالله بجازان .

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صحفي أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد البيان وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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