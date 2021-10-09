بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 1.215 مستفيداً خلال أسبوع

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 1.215 مستفيدا خلال المدة من 23 حتى 29 سبتمبر 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 508 مستفيدين، وعيادة الباطنية 271 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 108 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 268 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 445 مراجعا، وقسم الجراحة والتضميد 60 مستفيدا.

وفي مجال الخدمات المرافقة استفاد من قسم المختبر 369 مستفيدا، وقسم الأشعة 155 مستفيدا، وقسم الخدمات التمريضية 640 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 15 شخصا، وقسم التوليد 12 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.215 فردا، كما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.