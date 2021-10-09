مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في اليمن يقدم خدماته لـ أكثر من 90 ألف مستفيد خلال شهر سبتمبر

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : قدم مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن خدماته الطبية والتغذية لـ 90.813 مستفيدا خلال شهر سبتمبر 2021م ، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث بلغت الخدمات المقدمة من خلال المشروع 198.622 خدمة، فيما شكلت نسبة الذكور من المستفيدين 34.5%، و شكلت نسبة الإناث 65.5%. .

يذكر أن المشروع يعمل على تقديم خدمات فحص ومعالجة حالات سوء التغذية لدى الأطفال والرضع والأمهات الحوامل والمراضع، بما في ذلك الصحة المجتمعية المتضمنة للتشخيص المبدئي للأمراض العامة لجميع الفئات العمرية وتقديم العلاج المناسب لها.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق في ظل الأزمنة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.