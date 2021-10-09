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رابطة العالم الإسلامي تدين بشدة الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيّرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج  – واس : أدان معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بشدة الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيّرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان، الذي نفذته المليشيات الحوثية الإرهابية، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين من المسافرين والعاملين في المطار.
وقال معاليه:” في بيانٍ – صادر عن الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة – إن استمرار تهديد سلامة المدنيين والمسافرين والمرافق المدنية تصعيداً خطيراً يرقى إلى جريمة حرب”.
وجدد باسم مفتي الأمة الإسلامية وعلمائها، من أعضاء مجامع الرابطة ومجالسها وهيئاتها العالمية التضامن الكامل مع المملكة العربية في وجه هذه الهجمات الإرهابية، ودعم المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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