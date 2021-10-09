ما هي أوقات تنظيف الأسنان؟.. اعرفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تنظيف الأسنان باستمرار واستخدام خيوط التنظيف لإزالة بقايا الطعام، من نصائح العناية بالأسنان.



والتوقيت الأكثر شيوعاً لغسل الأسنان هو كل صباح بعد الاستيقاظ وقبل النوم، ولكن دائماً ما يحدث جدل حول الوقت الأفضل لغسل الأسنان، هل هو قبل أم بعد تناول الطعام؟.

ونصحت أخصائية طب الأسنان البريطانية آنا بيترسون متابعيها على "تيك توك" بغسل الأسنان بالفرشاة قبل تناول وجبة الإفطار، وليس بعده.

وأوضحت أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الإفطار يمكن أن يضر أسنانك، وفقاً لصحيفة "مترو" البريطانية.

وشرحت قائلة: "عندما تأكل وجبة الإفطار، يصبح الفم حامضياً، لذا، ما تفعله عندما تغسل أسنانك بعد الإفطار هو غسل الأسنان بالحامض وهذا يزيل طبقة المينا".

وتابعت: "التنظيف بالفرشاة قبل الإفطار يحمي أسنانك من أي شيء تأكله".

جمعية طب الأسنان الأمريكية توصي أيضاً بتنظيف الأسنان مرتين يومياً لمدة دقيقتين كاملتين في كل مرة، وفقاً لموقع "healthline" الطبي.

ويبدو أن بيترسون ليست الوحيدة التي توصي بغسل الأسنان قبل تناول وجبة الإفطار، إذ يرى بعض الخبراء أن تنظيف الأسنان قبل الإفطار مفيد بشكل كبير لمينا الأسنان وصحة الفم بشكل عام.

والشرح العلمي لهذه النصيحة يتلخص في أنه أثناء النوم تتكاثر البكتيريا المسببة للبلاك (طبقة رقيقة تتكون بسبب تراكم البكتيريا الموجودة في الفم على الأسنان التي تتغذي على بقايا الطعام الموجودة بها) والتي تعد من أسباب الاستيقاظ بنفس كريه، ولذلك غسل هذه البكتيريا فور الاستيقاظ وقبل تناول الإفطار باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، أمر يساعد على تجنب هذه البلاك والبكتيريا، ويغطي المينا بحاجز وقائي ضد الأحماض الموجودة في الطعام.

في حين قد يؤدي تنظيف الأسنان فور تناول وجبة الإفطار إلى تغطيتها ببقايا الطعام الحمضي، مما يضعف مينا الأسنان.

ولتنظيف الأسنان في الفترة ما بين بعد تناول الإفطار والساعة المنتظرة، ينصح بشرب الماء أو مضغ علكة خالية من السكر بعد الأكل.