عبير موسى: قيس سعيد احتكر كل السلطات وأصبح "الحاكم بأمره"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلت بها عبير موسى، اليوم السبت، لإذاعة "شمس إف إم"، على هامش اجتماع مع أنصار حزبها في محافظة القصرين غربي البلاد.

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وقالت موسى إن الرئيس سعيد "احتكر كل السلطات وأصبح الحاكم بأمره ولم يغير شيئا".

واعتبرت أنه لم يتغير شيء بعد 22 سبتمبر/أيلول، قائلة: "لم نر أي تحرك في اتجاه إنهاء منظومة الإخوان ووكر القرضاوي ما زال موجودا والجمعيات المشبوهة تواصل نشاطها والأموال الأجنبية التي تضخ لها لم تجفف منابعها"، على حد قولها.

كما أعربت موسى عن رفضها ما سمته تسييس مسألة اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا ونسبها كمجهود فردي لرئيس الجمهورية.

وفي 22 سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية. وجاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.