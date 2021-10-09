حفل تامر حسني يغضب الأردنيين... وظهور "فتى الزرقاء" على المسرح يثير الجدل

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "صحيفة الغد" الأردنية إن "مشاهد عدم الالتزام والتزاحم الكبير في الحفل الذي أقيم في عمان أثار حفيظة الأردنيين، واستنكروا المشاهد التي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لم تراع أدنى أشكال الوقاية واتباع البروتوكول الصحي.

من جهته، نشر تامر حسني صورا له من الحفل، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، قائلا: "كل الحب والشرف لجمهور الأردن العظيم، شكرا لمحبتكم الكبيرة، شكرا لحسن ورقي استقبالكم ليّ، فعلا من أجمل حفلات حياتي.. ألف ألف شكر".

وجاء حفل تامر حسني عقب انتهاء فعاليات مهرجان جرش، والذي يواجه اتهامات بالتسبب في رفع أعداد الإصابات في البلاد نتيجة كثافة الحضور الجماهيري.

وفي لفتة إنسانية، استدعى تامر حسني على المسرح خلال الحفل الفتى صالح الذي لقب إعلاميا بـ"فتى الزرقاء"، ووثقت بعض مقاطع الفيديو، التي تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة تامر حسني للفتى صالح بأن يكون بطلا ويتحدى الظروف، قبل دعوة الجمهور للتصفيق له.

وكان الفتى صالح تعرض لبتر كفي يديه الاثنتين، عقب الاعتداء عليه من قبل عصابة من المجرمين، انتهى بهم الأمر بالحكم بالإعدام من قبل القضاء الأردني، كما أصدرت أحكاما بالسجن على آخرين وتبرئة عدد آخر.

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