شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: انتخابات غد فرصة لتصحيح المسارات الخاطئة وضرب الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم السبت، أن الانتخابات، المقرر انطلاقها صباح غد، فرصة لبناء دولة قادرة على تصحيح المسارات الخاطئة وتضرب الفساد وتعمل على مراجعة الدستور عبر عقد سياسى واجتماعى جديد .

وقال صالح فى كلمة للشعب العراقى حول الانتخابات النيابية، بثتها قناة السومرية الفضائية، إن "اقتراع الغد فرصة لبِناء دولة قادرة ومقتدرة، لتُصحح المسارات الخاطئة وتضرِب الفساد وتعمل على مراجعة الدستور عبر عقد سياسى واجتماعى جديد".

وأضاف، "لا نترددُ من الإقرار بوجود خللٍ بُنيوى رافقَ منظومة الحُكمِ بعد العام 2003، ونُقدر المُنجز المُتحقّق بالتحول ببلدِنا من الاستبداد إلى نِظامٍ دستوري".

وتابع، "يوم غد أعيُن العالم بأجمعه ستتوجهُ الى العراقيين، والانتخابات يجب أن تكونَ لحظةً وطنيةً لاستعادة الُبادرة العراقية"، مردفاً "لِتكن الانتخابات سور الوطن وسياجه المنيع.. والتاريخُ يُعلّمنا أن صوتَ الشعبِ أقوى، وإرادتهِ هى الأمضى".

وشدد صالح على، أن "المشاركةِ الواسعة فى الانتخابات، ستكون نُقطة تحوّل فى مصير بلدنا، وستُحقق التمثيل الحقيقى للشعب وتقطع الطريق أمام المُتربصين ومن يُحاول التلاعب بمصير البلد ومستقبل أبنائه".