شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اللبنانى يتابع إخماد حريق غابات "عكار" والاستعانة بمروحية عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الداخلية اللبنانية أن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي يتابع مع الجهات المعنية الإجراءات المتخذة لإخماد الحريق، الذي شب في غابات بلدتي بزال وحبشيت في عكار بالأمس.

وذكرت الوزارة ، في بيان ، أنه تمت الاستعانة بمروحية عسكرية بالتنسيق مع القوات الجوية التابعة للجيش اللبناني تعمل على محاصرة الحريق منعا لامتداده.

وكانت حرائق كبيرة توسعت اليوم السبت في مساحات واسعة من الغابات الشجرية في منطقتي بلدتي بزال وجبشيت بعكار شمالي لبنان، حيث التهمت مساحات كبيرة من أشجار الصنوبر والسنديات والأشجار المثمرة، فيما تبذل الجهات المعنية جهودها للسيطرة عليها.

وامتدت النيران لتقترب من المنازل القريبة في المناطق المجاورة فيما تبذل قوات الدفاع المدني جهودا مضنية، للسيطرة على الحريق الذي اندلعت شرارته مساء أمس وتصاعدت حدته اليوم مما استدعى الاستعانة بطوافة عسكرية للمساهمة في السيطرة على الحريق اليوم.