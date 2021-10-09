شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قرار السعودية باقتصار العمرة والصلاة بالحرمين على المحصنين ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة بشأن تنفيذ البروتوكولات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا فقد تقرر عدة إجراءات فى مقدمتها اقتصار منح تصاريح أداء العمرة والصلاة بالحرمين على المحصنين بجرعتين من اللقاح المعتمد فى الممكلة ، وفق بيان صحفى .

وتقرر بدءًا من الساعة السادسة من صباح غد الأحد اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق "توكلنا".

ثانيًا: ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتيْ التحصين، يجب على حاملي تلك التصاريح المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبًا لإلغائه. علمًا بأن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء المملكة.

وأوضحت الوزارة أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.