شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن مارس عمليات احتيال بقيمة 35 ألف ريال بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب قضايا جنائية احتيالية تمثلت في شراء هواتف أشخاص عرضوها للبيع في مواقع إلكترونية، وإيهامهم برسائل احتيالية أنه أودع المبلغ في حساب صاحب الهاتف عند إيصالها له في موقع وجوده وقت التسلّم،حيث استولى بهذا النمط الإجرامي على مبلغ (35,000) ريال من ضحاياه.

وأضاف متحدث شرطة منطقة مكة المكرمة، أنه جرى إيقافه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.