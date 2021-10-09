شكرا لقرائتكم خبر عن (فيديو متداول) صاعقة رعدية تضرب المحال التجارية بجازان.. ماذا حدث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير انتشر مقطع فيديو، تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أصواتا لصاعقة رعدية، والتي ضربت عددا من المحال التجارية بجازان.

وبحسب ما تم تداوله فإن الصاعقة لم تسفر عن خسائر بشرية، أو إصابة أشخاص.

يذكر أن عدة مناطق بجازان، كانت قد شهدت مساء أمس أمطارا غزيرة، والتي صحبتها صواعق رعدية.

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