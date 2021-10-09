شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان»: بشرى للقائمين على الجمعيات الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أن توزيع الزكاة فيه خير عظيم.

وأضاف “الذي يوزع الزكاة يكون له من الأجر مثل أجر من يدفع الزكاة تماما، وليس هذا فقط في الزكاة بل في جميع الصدقات والكفارات والتبرعات يكون له مثل أجورهم.

وتابع الشيخ الخثلان: ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم “الخازن الأمين الذي يؤدي ما أُمِر به، طيبة نفسه، أحد المتصدقين”.

وأكد الخثلان أن في هذا الحديث بشرى للقائمين على الأعمال الخيرية بأنهم مع النية الصادقة وطيبة النفس عند الأداء للمستحقين يكون لهم من الأجور عند الله مثل أجور المتصدقين.