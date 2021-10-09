شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التجارة: التحصين بجرعتين في «توكلنا» شرط دخول المولات والكافيهات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه اعتباراً من غدٍ الأحد .. سيكون التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة وفقا للحالة في تطبيق توكلنا شرطًا لدخول المولات والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي وكافة المنشآت التجارية للعاملين و المتسوقين ..
وأضاف الحسين، عبر حسابه في “تويتر”، “يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح ، وفق مايظهر في تطبيق “توكلنا”.
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