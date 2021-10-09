مسؤول سعودي يكشف سبب تأخر صفقة استحواذ بلاده على نيوكاسل

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد المدلج في مداخلة هاتفية مع قناة "إم بي سي"، مساء اليوم السبت، أن السبب وراء تأخر صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودية على نادي نيوكاسل، يعود إلى تعقيد التفاصيل وبحث البريطانيين في تفاصيل التفاصيل.

وأفاد المدلج بأن بريطانيا تستغرق وقتا طويلا في إصدار الأوراق، وأي عملية استحواذ كانت تمر بالأسلوب نفسه.

ونشرت وسائل إعلام ومنصات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لجماهير النادي، وهي تهتف فرحا بهذه الخطوة التي برأيها ستدر خزائن النادي بالأموال الوفيرة لاستقدام النجوم من أرجاء العالم، وبالتالي المنافسة على الألقاب.

ويعد نيوكاسل أحد أعرق الأندية في إنجلترا، حيث تم تأسيسه قبل 128 عاما، وتحديدا في 9 ديسمبر/كانون الأول 1892، وسبق له الفوز بدوري الدرجة الثانية في أكثر من مناسبة، كان آخرها في موسم 2016-2017، بالإضافة إلى 4 ألقاب في دوري الدرجة الأولى، و6 في كأس الاتحاد، بجانب لقب وحيد في الدرع الخيرية.

وحقق نيوكاسل لقبين أوروبيين فقط، وهما كأس المعارض عام 1969، وكأس إنترتوتو في نسخة 2006.

ويأتي نادي نيوكاسل في المركز الـ 19، قبل الأخير، في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الحالي، بعد خوض 7 جولات وبرصيد 3 نقاط فقط.

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