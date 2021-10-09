مصر... الحكومة تصدر بيانا بشأن صور في مادة الأحياء أثارت جدلا واسعا

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية في البيان الرسمي أنه لا صحة للأنباء المتداولة على بعض مواقع "السوشيال ميديا" بشأن وجود صور ساخرة و"كوميكس" في الكتاب المدرسي المطبوع لمنهج الأحياء الجديد الخاص بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021/ 2022.

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وشددت الوزارة على أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مفبركة، ولا توجد في أي كتاب مدرسي تابع لها.

كما أوضحت أنه لا يوجد أي منهج جديد للمواد الدراسية للصف الثالث الثانوية العام، كما هو متداول على بعض صفحات "السوشيال ميديا"، وأن منهج الأحياء لم يتغير منذ العام الماضي.

وبينت أن كل مناهج المرحلة الثانوية العامة تكون متاحة إلكترونيا عبر بنك المعرفة المصرية، ولا يتم طباعتها.

وانطلق العام الدراسي الجديد 2021/ 2022 في مصر، اليوم السبت الموافق 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وسيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير/شباط المقبل.

أما امتحانات الفصل الدراسي الأول، فتبدأ يوم السبت الموافق 15 يناير/كانون الثاني المقبل، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو/أيار المقبل.

وبدءا من يوم السبت 11 يونيو/حزيران المقبل، تبدأ امتحانات مرحلة الثانوية العامة.

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