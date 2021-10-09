إعلامي مصري بارز يثير الجدل: الأهلي والزمالك مخترقان من الإخوان والسلفيين... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - قال الكاتب الصحفي، الإعلامي الشهير إبراهيم عيسى خلال برنامجه التلفزيوني "حديث القاهرة"، مساء الجمعة، إنه يمكنه إثبات هذا الأمر بوقائع وتوجهات وحسابات.

وأضاف أن الإخوان والسلفيين لجأوا إلى ركوب الظاهرة الجماهيرية، لأن بوابة السياسة أصبحت مغلقة أمامهم، وعلى الأرض أصبحت ورقتهم محروقة تماما كتيار إسلام سياسي.

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وذكر أن الإخوان والسلفيين عملوا على هذه الفكرة منذ فترة طويلة، وكونوا لكيانتهم أرضية وشعبية، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا أعلنوا ولاءهم لهم من قبل دون أي مواربة أو مراعاة بأنهم شخصيات عامة.

أثارت هذه التصريحات موجة جدل واسعة على مواقع التواصل ليس في مصر فقط ولكن في بعض البلدان العربية مما جعل بعض نشطاء الإنترنت يهاجمونه والبعض الأخر يسخر من هذه التصريحات.

وكان إبراهيم عيسى قد أثار جدلا كبيرا في وقت سابق بعدما انتقد شعار الأهلي "الأهلي فوق الجميع"، مشيرا إلى أنه "تعبير نازي"، وقال إنه يشبه الوصف الألماني الذي كان يقال في فترة هتلر بأن الألمان أفضل من الآخرين.

وقرر النادي الأهلي المصري حينذاك، تقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي البارز.

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