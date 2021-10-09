"حماس" تعلن استعدادها لإتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقالت الحركة، في بيان إن قادتها بحثوا خلال مشاوراتهم في القاهرة مع المسؤولين المصريين العديد من الملفات، وأبرزها ملف الأسرى والوضع في غزة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

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وأكدت حماس حرصها على إتمام صفقة تبادل جديدة تضمن استجابة العدو لمتطلبات تحرير الأسرى، بحسب البيان.

ولفتت إلى أنها ستعمل على تحقيق وحدة شعبنا الفلسطيني، وإنهاء الانقسام الذي يحاول الاحتلال استغلاله بفرض الوقائع على الأرض، فيما يتنصل العالم من مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.

كما جددت استعدادها للانخراط في عملية جادة لإعادة ترتيب القيادة الفلسطينية عبر بوابة الانتخابات، أو التوافق على تشكيل قيادة مؤقتة لفترة زمنية محددة ومتفق عليها تمهيدا للوصول للانتخابات.

وفي وقت سابق، قال عبد الناصر فروانة، عضو لجنة إدارة هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين في قطاع غزة إن آلاف السجناء ينتظرون بأمل صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.

وبحسب فروانة، تحتجز إسرائيل، اليوم، في سجونها نحو 4500 أسير، بينهم قرابة 200 طفل و38 أسيرة، و500 معتقل إداري، ومن بين الأسرى هناك قرابة 600 أسير يعانون من أمراض مختلفة، دون أن يتلقوا الرعاية الصحية اللازمة.

وتعوّل حماس على الدور المصري في تكثيف مباحثاتها بشأن التفاوض حول صفقة تبادل الأسرى، وملف التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

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