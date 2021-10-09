الأسد يؤكد خلال لقائه مع عبد اللهيان أهمية عودة جميع الأراضي المحتلة إلى سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - Abedal Kader Albai

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "الأسد استقبل عبد اللهيان، وتم خلال اللقاء التأكيد على تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات في أفغانستان واليمن والعراق وسوريا".

وأكد الأسد أن "سوريا تتفاعل مع اللجنة الدستورية في إطار المصالح الوطنية لسوريا، وليس بالتدخل وفرض وجهات نظر خارجية"، مشددا على "ضرورة إنهاء الاحتلال في إدلب وعودة جميع الأراضي المحتلة إلى سوريا".

ووصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له، إلى مطار دمشق الدولي في وقت سابق اليوم، وقال إن إيران مهتمة بالعلاقات مع سوريا، والاتفاقيات الثنائية بين الجانبين سيتم إنجازها بما يخدم مصلحة الشعبين، وستقف إيران في هذه المرحلة إلى جانب سوريا مثلما وقفت معها خلال حربها على الإرهاب.

وهذه هي الزيارة الثانية له إلى سوريا منذ توليه منصبه، وكانت الزيارة الأولى في 29 أغسطس/آب الماضي.

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