إعلام: اتصالات لتأمين عودة الكهرباء إلى مختلف المناطق اللبنانية

دبي - محمود عبدالرازق - على أن يعود التيار الكهربائي تدريجا خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق من اليوم السبت، عن انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول البلاد في "عتمة".

وذكرت قناة "LBCI" أن "شبكة الكهرباء في لبنان انفصلت بشكل كامل، وقد دخلت البلاد في العتمة خصوصاً بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل نتيجة نفاد مادة المازوت".

وحذرت مؤسسة كهرباء لبنان، في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، من الانقطاع العام والشامل للكهرباء بعد نفاذ مخزون المحروقات لديها أو عدم التمكن من تأمين استقرار وثبات الشبكة الكهربائية. وأعلنت المؤسسة أنها "استنفدت جميع الخيارات والإجراءات الاحترازية التي لجأت إليها، ولم يعد في إمكانها تأمين حد أدنى من التغذية بالتيار الكهربائي بسبب هذا الوضع الخارج عن إرادتها، وستعمد إلى إبقاء جميع المواطنين على بينة في ما يخص التيار الكهربائي".