شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب نفاد المازوت.. انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفصلت شبكة الكهرباء بشكل كامل فى لبنان اليوم السبت، وكشفت مؤسسة "كهرباء لبنان" أن "معمل الزهراني أطفأ محركاته، صباح اليوم السبت، وذلك بسبب نفاد المازوت لديه"، مشيرة إلى أنّ "إنتاج المؤسسة انخفض من 350 ميجاوات إلى 200 ميغاواط حالياً، الأمر الذي يعني أن استقرار الشبكة مهدّد بشكل كبير". وفق موقع لبنان 24 .

وأوضحت المصادر أن "مؤسسة كهرباء لبنان عملت مؤخراً على تشغيل معمل المولدات العكسية في الذوق الذي يعطي قرابة 190 ميجاوات، كما أنه من المقرر يوم غدٍ تشغيل معمل المولدات العكسية في الجية الذي يعطي قرابة 78 ميغاواط"، لافتة إلى أنّه "من المنتظر أن تصل باخرة فيول من فئة Grade A إلى معمل الذوق ليتم تفريغ حمولتها بين المعمل هناك ومعمل الجية".

وأوضحت المصادر أنه "في حال جرى تشغيل المعملين الأساسيين في الجية والذوق على الفيول القادم اليوم، فإنهما سيعطيان على الشبكة نحو 250 ميجاوات"، وأضافت: "مع طاقة معامل المولدات العكسية ومعملي الذوق والجية، سيرتفع الانتاج إلى 518 ميجاوات بالإضافة إلى كمية طاقة أخرى سيتم انتاجها من مصادر أخرى".

وأدى النقص الهائل في المحروقات إلى عجز الدولة عن توفير أي إمدادات تذكر للكهرباء على مدى الشهور القليلة الماضية، بينما اعتمد الكثير من اللبنانيين على المولدات الخاصة.