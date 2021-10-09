شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلق جميع الرحلات الجوية بالتزامن مع الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخطوط الجوية العراقية، تعليق حركة الطيران في جميع مطارات البلاد اعتبارا من مساء اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع إجراء الانتخابات البرلمانية والتي ستنطلق غدا.

وأوضحت الخطوط الجوية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أنه استنادا إلى التعليمات الصادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، فإنه تقرر إيقاف جميع الرحلات الجوية، على أن تستأنف صباح يوم الاثنين المقبل عقب انتهاء العملية الانتخابية.

وفي السياق، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن طائرات القوة الجوية ستقوم يوم غد الأحد بالتحليق في سماء عدد من المحافظات بارتفاع مناسب، مشيرا إلى أن هذه الطلعات الجوية هدفها الرصد والاستطلاع ولتوفير غطاء جوي لحماية عملية الاقتراع العام.