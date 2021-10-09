شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان: عودة الخدمات للولايات المتضررة من إعصار شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سلطنة عمان، عودة جميع خدمات المياه والصرف الصحي في ولايات السويق والخابورة وصحم، بعد أن تعطلت جراء إعصار شاهين الذى ضرب البلاد الأسبوع الماضى، كما واصلت ‏فرق هيئة الدفاع المدني والإسعاف بمختلف صنوفها، جهودها للتعامل مع التأثيرات الناتجة عن الحالة المدارية ‎شاهين.وفق وكالة الأنباء العمانية.

وتم تفعيل نقاط توزيع المياه بالناقلات فى جميع الولايات المذكورة، وتخصيص منفذين للتوزيع مخصصة لناقلات قوات السلطان المسلحة.

وكانت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة نشرت تحديثًا ب‏نسبة الإنجاز في الخدمات الأساسية للولايات المتأثرة في محافظتي شمال وجنوب الباطنة خلال 96 ساعة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن عودة العمل بعدد من الموانئ البحرية لاستقبال السفن بشكل طبيعى عقب انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية "شاهين".