شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يوجه كلمة اليوم قبيل بدء الانتخابات التشريعية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجه الرئيس العراقى برهم صالح كلمة مهمة الى العراقيين، حول الانتخابات النيابية، في الساعة الثالثة و 50 دقيقة عصر اليوم، السبت، بالتوقيت المحلى لبغداد، وفقا لما أعلنت الوكالة الوطنية العراقية.

ومن المقرر أن تفتح صباح الأحد فى تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلى ، أبواب الاقتراع أمام الناخبين العراقيين للتصويت فى الانتخابات التشريعية فى دورتها الخامسة.

وأمس أغلقت، صناديق الاقتراع فى يوم الاقتراع الخاص فى عموم العراق، والذى شمل منتسبى الأجهزة الأمنية (باستثناء الحشد الشعبي)، والنزلاء والنازحين، ضمن الانتخابات البرلمانية المبكرة".

ويتنافس المرشحون وعددهم 3243 مرشحًا بينهم 951 مرشحة، ضمن 83 دائرة انتخابية، على 329 مقعدا، بينها 83 مقعدا تمثل 25% من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى 9 مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والإزيديين والكورد الفيليين.

ويحق لنحو 14 مليون عراقى، التصويت، لاختيار 329 نائبًا.

ويشرف على الانتخابات 715 مراقبا دوليا ينتشرون فى جميع محطات الاقتراع. كما أوفدت الجامعة العربية بعثة مراقبة.