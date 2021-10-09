شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصار منح تصاريح أداء العمرة والصلاة بالحرمين على المحصنين بجرعتين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الحج والعمرة عن اقتصار منح تصاريح أداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين على المحصنين بجرعتين من اللقاح المعتمد في المملكة،والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق “توكلنا”. وذلك ابتداءً من الساعة السادسة صباح الـ 10 من أكتوبر.

وأضافت الوزارة أن جميع الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء تخضع للتقييم المستمر، من قبل هيئة الصحة العامة ” وقاية”، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

وشددت الوزارة أنه يجب على الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة وإصداره دون استكمال جرعتيْ التحصين، المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنباً لإلغائه، علماً أن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء المملكة.

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