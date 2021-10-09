شكرا لقرائتكم خبر عن بيان شديد اللهجة.. السفارة الأمريكية في الرياض : الحوثيون لا يريدون السلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت السفارة الأمريكية في الرياض، بيانًا شديد اللهجة يوجه اتهامات مباشرة إلى مليشيا الحوثي بأنهم لا يريدون السلام، بعد استهدافهم أمس الجمعة، بطائرة مسيرة مفخخة مطار الملك عبدالله بجازان.

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “أسفر الهجوم الذي شنه الحوثيون على جازان الليلة الماضية عن إصابة المزيد من المدنيين”.

وتابعت :” ومع كل هجوم جديد يقدم الحوثيون أدلة جديدة على أنهم غير مهتمين بالسلام”.

وأضافت السفارة :” نحن ندين هذه الهجمات، وندعو الحوثيين إلى وقف هذا العنف المقيت والانخراط في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع”.

وأمس، أفادت وكالة الأنباء الرسمية “واس” نقلا عن التحالف العربي، إن “طائرة مسيرة مفخخة استخدمت في محاولة استهداف المدنيين في مطار الملك عبد الله في جازان”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في وقت سابق من الجمعة بأن مقذوفا معاديا سقط على مطار الملك عبد الله الذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح العميد المالكي وجود خمس 5 إصابات طفيفة بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف أن الحادث يجرى متابعته من قبل الجهات المختصة.